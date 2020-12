Il sindaco, Luciano Bacchetta, ha espresso il cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Domenico Colcelli. “Al figlio, l’amico Eros, alla nuora Alessandra e alla nipote Elisa le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Domenico Colcelli. La vicinanza di tutta la giunta comunale in questo momento di profondo dolore”, ha precisato il sindaco Bacchetta.

