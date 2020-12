Scadenza Imu, versamento entro il 16 dicembre. Nel sito del Comune di Sansepolcro è disponibile il calcolatore

Il 16 dicembre scade il termine per il versamento del saldo della nuova IMU 2020. Devono pagare l’imposta:

· -I proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale.

· – I locatari finanziari in caso di leasing;

· – I concessionari di aree demaniali;

· -L’amministratore per gli immobili in multiproprietà.

· -I proprietari di immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni stabilite dal comune.

I settori del turismo e dello spettacolo sono esenti dalla seconda rata IMU 2020, come stabilito dal Decreto Legge di agosto 2020, con l’aggiunta di ulteriori categorie di esenzione. La seconda rata, inoltre, non è dovuta per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano attività che hanno subito effetti connessi all’emergenza sanitaria COVID-19, in base a quanto stabilito dal Decreto Ristori. Condizione per l’esonero è che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività esercitate.

Il versamento dell’imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (I155):

· mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

· Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti;

· l’IMU non è dovuta per importi annui inferiori a €. 12,00.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Tributi (tel 0575 732247 – 0575 732248) o consultare il sito www.comune.sansepolcro.ar.it, dove è disponibile il calcolatore IMU che permette di effettuare il calcolo e la stampa del modello F24 per il pagamento.

