Santa Barbara, la Provincia di Perugia ringrazia il Corpo dei Vigili del Fuoco

La Provincia di Perugia, rappresentata dalla Consigliera Erika Borghesi su delega del Presidente Luciano Bacchetta, ha partecipato questa mattina alla celebrazione eucaristica svoltasi a Perugia in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

Santa Barbara rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo.

“Un simbolo – commenta la Consigliera Borghesi – che si associa perfettamente all’opera incessante che svolgono i vigili del fuoco in ogni situazione di pericolo e di calamità. Lo abbiamo visto anche in questo periodo in cui la pandemia ha spesso reso necessario ricorrere a loro che sono, insieme ai volontari delle varie associazioni, la colonna portante della Protezione civile. La Provincia di Perugia li ringrazia con lo spirito di collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti con il Corpo dei Vigili del Fuoco composto di grandi professionisti dal cuore generoso”.

