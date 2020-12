Risposta su abbattimento delle Barriere architettoniche insufficiente da parte delle istituzioni regionali: iniziativa di sensibilizzazione organizzata dalle associazioni Il Mosaico” e ” Cuore di Leone”

Le Associazioni ” Il Mosaico” e ” Cuore di Leone” con il sostegno dal Cav. Raffaele Goretti, già Presidente dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilita’, ritengono che la risposta delle Istituzioni sull’annoso tema del superamento delle barriere architettoniche e sensoriali nella nostra regione sia del tutto insufficiente, proprio per questo motivo Lunedi 7 dicembre alle ore 10.30 presso il Loggiato Gildoni a Citta’ di Castello presenteranno al Difensore Civico Regionale Avv. Marcello Pecorari un documento che contiene alcune richieste in materia di superamento delle barriere architettoniche , tale documento che ha valenza regionale è da considerarsi la piattaforma che d’intesa con altre associazioni regionali e singoli “amici in carrozzina” porteremo avanti nel prossimo periodo. La lettera ha come destinatari la Presidente delle Giunta Regionale Donatella Tesei e tutti i Suoi Membri, il Consiglio Regionale, la Presidente della 3° Commissione Consiliare Permanente Dott. Eleonora Pace e la Presidenza dell’ANCI Regionale. Nel merito chiediamo sin da subito la possibilità di incontrare la Terza Commissione regionale permanente per avviare un proficuo confronto che sappia dare risposte concrete ai diritti delle tante persone con disabilità che vivono nella nostra Regione dando piena attuazione ai dettami della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ribadite nel Programma d’Azione regionale 2019-2021 elaborato dall’Osservatorio regionale a conclusione del suo secondo mandato. All’iniziativa parteciperanno anche “amici in carrozzina” di Umbertide, Pietralunga e di altre Città Umbre.

