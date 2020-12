Montone: pubblicati dal Comune i bandi “Noinsieme” e “Family Tech”. In arrivo altre misure di sostegno economico per famiglie e cittadini

Inclusione sociale e lotta alla povertà sono le parole chiave dei bandi pubblicati dal Comune di Montone sul proprio sito istituzionale. Si tratta di “Noinsieme” e “Family Tech”, due interventi mirati a sostenere le famiglie e i cittadini in difficoltà economiche a causa dell’emergenza coronavirus.

Tali misure di sostegno sono sovvenzionate dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Umbria e riguardano tutti i cittadini residenti nei Comuni della Zona sociale 1, tra cui rientra anche Montone.

Gli interessati possono presentare la domanda online, compilando l’apposito modello, entro il 1° gennaio 2021.

Nello specifico “Noinsieme” è un intervento che mira a fornire assistenza ai cittadini attraverso contributi per l’acquisto di beni di prima necessità e medicinali, insieme al rimborso delle utenze domestiche.

“Family Tech” prevede invece il sostegno economico per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici, come computer, tablet, connessioni ad internet, necessari per lo svolgimento di attività socio-educative e ludico ricreative a distanza, ed è rivolto a soggetti residenti in uno dei Comuni della Zona sociale 1, con almeno un figlio di età compresa tra i 3 e 26 anni compiuti e ISEE non superiore a 20.000 euro.

Collegato ad entrambi gli avvisi c’è inoltre la formazione di un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa. Anche in questo caso per essere inseriti nella lista è necessario fare domanda per via telematica.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comunemontone.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati