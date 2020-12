Monte Santa Maria Tiberina: Covid-19, nuovi gesti di solidarietà da parte di New Flavours

Ancora gesti di solidarietà e vicinanza da parte del mondo produttivo locale nei confronti della comunità di Monte Santa Maria Tiberina.

In una fase così difficile per tutta la società, impegnata ad affrontare la nuova ondata di emergenza coronavirus, l’azienda New Flavours, appena insediata nel territorio montesco, ha distribuito al Comune, alla Parrocchia e alle due scuole del territorio, infanzia e primaria, gel igienizzanti per prevenire il diffondersi del contagio.

Nel dettaglio sono stati donati circa 200 flaconi di vari formati, aromatizzati al limone, prodotti appositamente dall’azienda che è leader nel mercato nazionale e internazionale per la produzione di aromi ed estratti alimentari naturali e biologici, tra cui il tartufo e la fragola biologica, attraverso processi innovativi.

“Un gesto concreto che è stato particolarmente apprezzato da tutta la comunità – dichiara il sindaco Letizia Michelini-, quindi ringraziamo di cuore l’azienda per l’utilissimo dono ricevuto. Siamo contenti di avere nel nostro territorio una società che ha come core businesses un’attività innovativa nel settore del biologico. Una produzione che ben si sposa con la bellezza del nostro paesaggio, avvolto da tipici sapori e profumi, incontaminato e ricco di risorse naturali”.



