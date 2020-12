Covid 19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi nessuna caso di positività nel nostro comune”

“Nel report della Asl oggi non sono indicati casi per Sansepolcro. Un venerdì a quota zero che ci fa ben sperare.

Da domenica, come sapete, saremo in zona arancione. I nostri negozi potranno quindi riaprire e rimanere aperti fino alle 21.00. L’invito che vi faccio e’ di acquistare dai nostri commercianti. Abbiamo un bella proposta commerciale con tante attività, e’ il momento di aiutarci.

Un’ultima importante informazione: da lunedì a sabato, in orario 10-11 e 17-18, alle sedi di Croce Rossa e Misericordia saranno distribuite nuovamente le mascherine. Si tratta della seconda consegna. Tutti i cittadini, compresi quelli delle frazioni, potranno ritirarle”.

