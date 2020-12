Calcio eccellenza umbra: Lacrimini (Sansepolcro) “settimana prossima decisiva, per la data di ripartenza del campionato”

“La settimana prossima, ci sarà un’importante riunione in federazione, per definire le modalità in vista di un’eventuale ripartenza dei campionati dal marzo 2021. Ci sono due ipotesi, al vaglio delle società, la prima con un girone unico composto da 18 squadre con partite di sola andata, la seconda con due gironi da 9 con gare di andata e ritorno. La stagione che dovrebbe terminare nelle prime settimane di giugno, sarà un banco di prova per tutti, il covid ha messo in seria difficoltà economica l’intero movimento calcistico detto questo, noi proveremo a recitare la nostra parte, siamo il Sansepolcro è non possiamo che non essere tra le protagoniste del campionato”.

