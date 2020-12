Scuole, Galmacci (segretario Lega Umbertide): “Il Pd viene da un altro pianeta, ecco cosa è stato fatto in soli due anni e mezzo di governo”

“Sull’edilizia scolastica il Pd dimostra di provenire da un altro pianeta. Come degli alieni atterrati da poco sulla terra, i soliti noti fanno dichiarazioni strumentali che poco hanno a che fare con la realtà dei fatti”. Inizia così la risposta del segretario cittadino della Lega di Umbertide, Vittorio Galmacci, alle dichiarazioni del Pd sull’edilizia scolastica.

“Visto che dal Partito democratico peccano di memoria corta – spiega Vittorio Galmacci – spetta a noi ricordargli come stanno esattamente le cose. Eccoci qua, carte alla mano, a riportare tutti gli interventi per le scuole del territorio: efficientamento energetico per la palestra della scuola media Mavarelli-Pascoli (268.356,98 euro), efficientamento energetico scuola elementare di Pierantonio e annessa palestra (324.664,79 euro), adeguamento alla normativa antincendio della scuola media Mavarelli-Pascoli (49.774,19 e 52.881,45 euro). A breve partiranno i lavori per l’adeguamento antincendio della scuola primaria “Giuseppe Di Vittorio” (circa 140mila euro di interventi), sono inoltre in partenza interventi per circa 80mila euro in numerosi istituti del territorio, che si aggiungono a quelli svolti in estate (da 90mila euro) per adeguare le scuole comunali in seguito all’emergenza Covid-19 permettendo così a tutti gli studenti di tornare in classe”.

Continua il segretario umbertidese della Lega: “Vogliamo anche ricordare agli smemorati del PD che è in corso di costruzione un nuovo istituto, ovvero la scuola dell’infanzia “Marcella Monini” (2.006.641,17 euro di lavori) ed è stato attivato un mutuo da 800mila euro che consentirà interventi di profonda ristrutturazione alla scuola primaria di Niccone.

Per dovere di cronaca, dobbiamo svegliare dal letargo gli esponenti del Pd: vogliamo ricordargli che l’asilo nido comunale è stato da loro chiuso senza minimamente preoccuparsi di reperire delle risorse per la sua ricostruzione – prosegue Vittorio Galmacci – Oggi tocca a questa amministrazione, come per tante altre cose, pensare a questi lavori, tanto che è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche.

È veramente singolare il fatto che un partito che è stato al governo per oltre 70 anni prima chiuda dei servizi e poi, dal primo giorno di opposizione, chieda la loro riapertura. Ma si sa quale è il modo di agire di certi personaggi, conosciuti a tutti per la loro malafede. Prima chiudono, poi annunciano in grandi eventi le loro idee per poi lasciarle chiuse nel cassetto per decenni. Poi, spetta alla Lega rimboccarsi le maniche e far riportare la situazione alla normalità. Finora avete provato a fare compagna elettorale facendo leva sull’emergenza e vi è andata male. Ora tentate di farla sugli studenti umbertidesi e sulle loro famiglie. Anche questa volta i vostri loschi tentativi non andranno per il verso giusto.

Serve anche ribadire – dichiara il segretario leghista – che gli interventi sopra elencati sono stati effettuati nell’arco di due anni e mezzo di mandato. Per questo vogliamo ringraziare il sindaco Luca Carizia e tutta l’amministrazione per la sensibilità dimostrata verso il mondo della scuola, per aver sempre dato risposte certe in difesa di uno dei settori più importanti della vita di una città.

Le esternazioni del Pd – conclude Galmacci – fanno vedere che mentre l’amministrazione lavorava, approvava e attuava progetti per le scuole comunali, loro se ne stavano forse in diretta su Facebook o erano a lezione dal loro manovratore. Per questo non se ne sono accorti. Restate pure sui social, la Lega pensa solo a lavorare e a pensare per il bene del Comune e dei suoi abitanti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati