Sabato 5 dicembre, l’inaugurazione del punto vendita di Ceramiche Noi

“Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi?” (V. Van Gogh)

A distanza di poco più un anno dalla nostra Coraggiosa Partenza vogliamo iniziare il nostro annuncio citando uno dei più grandi artisti della storia, oltre che fonte di ispirazione da sempre per Noi perché pensiamo che mai frase fu più giusta per questo nostro momento.

In un periodo così delicato e fragile, pieno di incertezza ed inquietudine, Noi abbiamo deciso di non arrenderci e anzi rilanciare la sfida dell’anno scorso, siamo lieti infatti di annunciare che dai primi di Dicembre apriremo una vendita al pubblico per essere ancora più vicini ai nostri cari clienti che con tanto calore e vicinanza non ci hanno mai lasciati soli.

Il Punto vendita totalmente nuovo si troverà in via Carl Marx 6, proprio di fronte al nostro stabilimento produttivo e sarà aperto in orario regolare da negozio, oltre che le nostre migliori collezioni vendute nel mondo troverete anche alcune novità natalizie tutte fatte a mano e le nuove collezioni NOI-Ceramiche d’Autore in collaborazione con l’artista Luca Baldelli, amico da sempre.

