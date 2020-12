“Recuperare la piccola struttura nel giardino della Pinacoteca”: Bartolini e Schiattelli (Civici per Città di Castello) interrogano la Giunta

Con una interrogazione i consiglieri del gruppo Civici per Città di Castello Luigi Bartolini e Filippo Schiattelli chiedono al sindaco Luciano Bacchetta e alla giunta di “programmare la ristrutturazione e la messa in sicurezza della piccola struttura all’interno del giardino della Pinacoteca che andrà a valorizzare tutto il complesso, specialmente in vista delle previste celebrazioni per il cinquecentenario di Raffaello”. “Dopo i vari lavori effettuati su parte delle mura perimetrali e avendo spostato l’ingresso in via Oberdan, una scelta che condividiamo in pieno, si dà la possibilità a tutti di ammirare anche da fuori il bellissimo giardino all’italiana – sottolineano i consiglieri comunali – ma rimane una piccola struttura all’interno del giardino stesso che pare sia stata acquisita dal Comune, ma versa oggi in condizioni pietose e allo stesso tempo sembra pericolante”. “La nostra Pinacoteca – osservano Bartolini e Schiattelli – è la seconda galleria dell’Umbria, ove sono esposte opere di notevole importanza per la nostra città, ed è sicuramente un bel biglietto da visita”.

