Nasce il gruppo consiliare “Democratici per cambiare Città di Castello”. Ne fanno parte gli ex consiglieri del misto Zucchini, Domenichini e Massetti

ERRATA CORRIGE

Anno XXXVIII n.506 Giovedi 3 Dicembre 2020

“DEMOCRATICI PER CITTA’ DI CASTELLO” – COSTITUITO OGGI NUOVO GRUPPO CONSILIARE FORMATO DAI CONSIGLIERI ZUCCHINI, DOMENICHINI E MASSETTI, “EX” GRUPPO MISTO – CAPOGRUPPO SARA’ GAETANO ZUCCHINI

In data odierna ( giovedi 3 dicembre 2020) i tre consiglieri comunali, Gaetano Zucchini, Luciano Domenichini e Vittorio Massetti, precedentemente confluiti nel Gruppo Misto, hanno depositato oggi l’atto di costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare , denominato, “ Democratici per Città di Castello”, capogruppo, Gaetano Zucchini. “ L’atto di costituzione di questo nuovo gruppo consiliare , formato da persone che condividono ideali, valori umani e politici comuni e senso di responsabilità , è legato alla convinzione che tale scelta , in un momento complicato , possa meglio identificare i medesimi nel riconfermare ulteriormente la volontà di sostenere la maggioranza , per il breve periodo di consiliatura rimasto e nel contribuire a cercare di portare a termine efficacemente il progetto politico affidato con il voto popolare del 2016. A tal fine garantiremo , come sempre , impegno, partecipazione, condivisione, proposte”, hanno precisato in una nota i tre consiglieri di “Democratici per Città di Castello”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati