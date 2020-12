Bilancio a Città di Castello: Vincenzo Tofanelli “sostegno a cittadini e imprese in difficoltà causa covid”

“Aiuti a cittadini in difficoltà e alle aziende che hanno subito un calo di fatturato causa pandemia, con sgravi fiscali sulle tasse comunali, queste sono le linee guida del bilancio ai tempi del covid 19. Il momento è difficile, per noi è fondamentale mantere inalterati i conferimenti sul sociale. In questo momento, il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà è un obbligo morale, a cui non abbiamo intenzione di rinunciare detto questo, voglio essere estremamente chiaro. A fronte di una forte contrazione economica, che ha interessato molti settori della nostra imprenditoria, costretti a rimanere chiusi in ottemperanza ai vari DPCM emanati dal Governo, ci sono realtà in forte espansione, in questo caso non verranno concesse deroghe. Chi può paghi, sarebbe grave e irrispettoso nei confronti di chi ha veramente subito danni a causa del coronavirus”

