Replica “piccata” del sindaco Bacchetta, alla nota diramata dall’ex assessore Bartolini

“Saremo Franchi. Un indimenticabile personaggio della mia infanzia, un pupazzo che si chiamava “provolino”, diceva sempre. “Boccaccia mia statti zitta”. Ci atterremo a questo. I grandi vecchi non parlino per ventriloqui. Pensiamo a cose serie”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, in riferimento alle dichiarazioni rilasciate in queste ore da Monica Bartolini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati