Pacchi alimentari, altri 80 mila euro a disposizione del Comune di Sansepolcro

Un ulteriore aiuto dal Governo, di circa 80 mila euro, per sostenere le famiglie e i cittadini in difficoltà. E’ la notizia data dal sindaco Cornioli durante il consiglio comunale di lunedì sera. Come già avvenuto la scorsa primavera, lo Stato stanzia dei fondi per i Comuni i quali decidono come utilizzarli sul fronte degli aiuti. A Sansepolcro il sostegno si concretizza con i pacchi alimentari la cui fornitura, in realtà, non si mai fermata da aprile. Sono circa 250 quelli che settimanalmente vengono consegnati e adesso, con questa nuova cifra a disposizione il Comune, insieme alla Caritas che è il braccio operativo dell’operazione, può continuare il servizio senza indugi.

I pacchi alimentari sono predisposti in base ai componenti delle famiglie e a specifiche esigenze (presenza di bambini, celiachia ecc). I volontari della Caritas sono al Centro Distribuzione Alimentare tutti i giorni dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. I cittadini che hanno bisogno possono contattare direttamente la Caritas oppure possono scaricare il modulo dal sito del Comune oppure ritirarlo all’Urp.

Il sindaco ricorda che da inizio aprile i pacchi consegnati sono stati oltre 6 mila.

