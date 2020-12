Belle storie al tempo del COVID. Anziani e parenti si potranno vedere ed ascoltare da dietro una vetrata

Belle storie al tempo del COVID. Anziani e parenti ora si potranno vedere ed ascoltare da dietro una vetrata in un angolo in sicurezza e sentire attraverso un citofono. Accade a Città di Castello alla Asp Muzi Betti, azienda pubblica di servizi alla persona. “Chiudere gli ingressi ai parenti, agli amici e ai tifernati, che, nel fine settimana, venivano a farci visita, è stata una decisione difficile, ma, obbligata, la priorità è stata quella di salvaguardare la salute dei nostri ospiti, particolarmente vulnerabile. Ci siamo subito accorti che a loro mancava tantissimo il contatto con i familiari, quindi oltre alle video chiamate, abbiamo pensato di istallare davanti ad una vetrata un interfono, in modo che, oltre al contatto visivo è stato possibile avere un contatto verbale. Gli ospiti ora, potranno non solo vedere parenti ed amici, che resteranno all’esterno, nella zona antistante, sotto una grande tettoia, ma, potranno vedere e sentire quelle voci care, che per troppo tempo erano rimaste nel silenzio”, dichiara la presidente del consiglio di Amministrazione, Andreina Ciubini nel sottolineare questa novità che e’ stata apprezzata moltissimo da familiari e ospiti della struttura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati