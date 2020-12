Approvato il progetto definitivo delle strade provinciali di Piosina e della Baucca nel Comune di Città di Castello

La Provincia di Perugia, ha redatto il progetto definitivo relativo alla manutenzione straordinaria di due importanti tratti stradali entrambi ricadenti nel Comune di Città di Castello per un importo complessivo di 49.803,73 euro.

Si tratta della SP 101 di Piosina dal km 2+900 al km 3+100 e della SP 106 della Baucca dal km 17+029 al km 17+619.

Nel primo caso l’intervento prevede la risagoma con conglomerato bituminoso tipo binder, successiva stesa di conglomerato bituminoso tipo tappetino per il regolare ripristino della sagoma stradale, realizzazione di segnaletica orizzontale ed in particolare: bande sonore mediante materiale termocolato plastico, strisce di margine e bande ottiche mediante verniciatura.

Per la strada della Baucca la risagomatura con conglomerato bituminoso tipo binder, successiva stesa di conglomerato bituminoso tipo tappetino per il regolare ripristino della sagoma stradale, realizzazione di segnaletica orizzontale.

“Si tratta di un’opera da molto tempo attesa dalla cittadinanza – dichiara il Presidente della Provincia e Sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta – che rientra in un più ampio piano di manutenzioni stradali finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti come risorse aggiuntive destinate a Province e Città Metropolitane”

Alla Provincia di Perugia sono stati assegnati complessivi 1.995.773,06 euro così ripartiti: 249.018,69 per l’anno 2019; 263.739,54 per l’anno 2020; 325.795,91 per l’anno 2021; 465.422,72 per l’anno 2022; 467.498,57 per l’anno 2023; 473.316,32 per l’anno 2024.

“I lavori progettati per le strade provinciali di Piosina e della Baucca – spiega la Consigliera provinciale con delega alla viabilità, Erika Borghesi – rientrano nella prima annualità e dopo l’affidamento prevediamo il loro inizio a primavera”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati