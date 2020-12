Al via un percorso di promozione dell’affidamento organizzato dall’associazione ADAF

L’associazione Codice adaf, realizza un percorso di promozione dell’affidamento familiare in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valtiberina. Lo sportello di ascolto è una delle attività.

Stiamo preparando anche incontri rivolti a tutta la comunità e a classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Per contattarci per un appuntamento, o per maggiori informazioni può chiamare il numero 3496538513 (Luciana).

