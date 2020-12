Proseguono, senza sosta le iniziative di solidarietà in favore degli anziani della Muzi Betti

Proseguono senza sosta, in questo momento di difficoltà, le iniziative spontanee di solidarietà verso gli anziani della Muzi Betti a Città di Castello. Questa mattina una donazione di guanti, nei giorni scorsi materiale per i laboratori. “Ringrazio, veramente di cuore tutti quelli che in questi mesi hanno avuto pensieri gentili verso i nostri ospiti.”, ha dichiarato, Andreina Ciubini, presidente della struttura ricordando come “in questi giorni sia stato messo a disposizione dei familiari un citofono, per consentire ai parenti e familiari, dalle vetrate non solo di vedere ma, anche di poter parlare e dopo tanto tempo riascoltare le voci dei loro cari.

