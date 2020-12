Lega “l’era Bacchetta è finita. Si torni al voto. solidarietà all’ ex assessore Monica Bartolini”

“L’era Bacchetta è finita”. La Lega di Città di Castello con il suo consigliere comunale Giorgio Baglioni, esprime solidarietà all’ ex assessore Monica Bartolini per la coerenza e la dignità dimostrata nell’ultima assise comunale, dimettendosi dall’esecutivo e ai due consiglieri Bartolini e Schiattelli che, convergendo in un nuovo gruppo, hanno, di fatto, preso le distanze da quel poco che è rimasto dell’amministrazione comunale. ” La maggioranza prenda atto della situazione – si legge nella nota – non ci sono più le condizioni per per poter andare avanti, si dia parola ai cittadini. Città di Castello merita di più di un’amministrazione latitante così come asserito anche dai tanti consiglieri “emigrati”. Chiediamo pertanto alla maggioranza un sussulto di dignità e rispetto verso i tifernati, si torni al voto prima possibile, senza negare l’evidenza: ad ogni consiglio comunale la maggioranza perde i pezzi. Questa volta non è la Lega a rimarcare l’ inefficienza amministrativa, questa volta sono i diretti interessati che per loro voce riassumono un’evidente realtà. “Le decisioni sono appannaggio di figure individuali e gruppetti di potere mossi da ambizioni personali” o ancora “non è possibile lavorare per così tanti anni prendendo decisioni senza consultare non solo la giunta ma neanche la maggioranza, so che sono parole pesanti. Se la maggioranza ha perso così tanti elementi, possibile che siano tutti episodi di protagonismo?”. Queste le riflessioni rese pubbliche da chi ha vissuto questa maggioranza per anni e che legittimano le perplessità più volte espresse dalla Lega. Basta teatrini”

