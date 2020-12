Covid 19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi si registrano 6 nuovi positivi. Lieve aumento che ci ricorda che siamo ancora in una situazione difficile”

“Oggi a Sansepolcro si contano 6 nuovi casi nel report della Asl. Si tratta di contatti stretti di casi noti. Un lieve aumento che ci deve ricordare come ci troviamo ancora in una situazione difficile, non abbassiamo la guardia nemmeno nel contesto lavorativo e familiare.

I nuovi positivi nel territorio della Asl Toscana sud est è pari a 63, di cui 37 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 1270 tamponi). Nell’Aretino, i positivi in carico sono 1932. Oggi si registrano 81 guarigioni”.

