Se ne è andato il partigiano Lido Lucchetti, uno degli ultimi testimoni della resistenza

“Con la scomparsa di Lido Luchetti perdiamo uno dei vecchi partigiani tifernati, uno degli ultimi testimoni di una stagione, come quella della Resistenza, che ha posto le basi della nostra società democratica”. Sono le parole scelte dal sindaco Luciano Bacchetta per esprimere a nome della giunta e dell’amministrazione comunale il cordoglio per la scomparsa a 95 anni di Lido Luchetti e rivolgere ai familiari “un grande abbraccio e le più sentite condoglianze”. Tra i partigiani che militarono nella Brigata San Faustino, Luchetti apparteneva all’Anpi e all’Istituto di Storia Politica e Culturale Venanzio Gabriotti. Nel 2015 partecipò alla cerimonia alla Camera dei Deputati per il 70° anniversario della Liberazione e nel 2016 a Perugia venne insignito della medaglia di Liberazione proprio per la sua esperienza di partigiano. Le esequie si svolgeranno domani, martedì primo dicembre, nella chiesa degli Zoccolanti, alle ore 10.30.

