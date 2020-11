Annullata l’edizione 2020 de l’albero del volontariato

“Anche l’Albero del Volontariato, un appuntamento ormai consolidato negli anni, punto di riferimento non solo a livello regionale delle manifestazioni natalizie – affermano il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore al commercio Riccardo Carletti – non si potrà svolgere a causa delle note normative anti COVID che impongono prescrizioni e protocolli ben definiti quando si fa riferimento ad eventi che richiamano un gran numero di persone. Ci sarà comunque occasione per ringraziare attraverso il Cesvol tutte le associazioni di volontariato che da sempre e soprattutto ora svolgono un ruolo importante di collegamento fra i cittadini e le istituzioni, anche quelle sanitarie. A tutti loro rivolgiamo un caloroso grazie, un augurio di Buon Natale ed un arrivederci alla prossima edizione del 2021”.

“È una decisione dolorosa – aggiunge Paolo Cocchieri, responsabile dello sportello tifernate del Cesvol Umbria, che insieme al Comune organizza la kermesse – ma inevitabile. Rattrista dover rinunciare ad una manifestazione che si tiene ininterrottamente da oltre 20 anni e che costituisce, per numero di partecipanti e per tradizione, uno dei più importanti eventi dedicati in Umbria al volontariato. Non è mai stato un mero mercatino natalizio, ma un’occasione di incontro tra le tante realtà di volontariato del territorio e tra queste e la cittadinanza in genere. Nel momento in cui questa dimensione di socialità è necessariamente preclusa dalle misure adottate per contrastare la pandemia, non c’erano evidentemente le condizioni per rendere possibile il consueto appuntamento della seconda domenica di dicembre con l’Albero del Volontariato”.

