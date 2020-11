Coronavirus a Sansepolcro: Cornioli”oggi 0 positivi era dal 22 ottobre che non registravano un dato così incoraggiante. Guarita anche una delle nonne del borgo”

“Era dal 22 ottobre che non registravamo 0 nuovi positivi. E oggi ci siamo. Finalmente questo dato torna a comparire nel report della Asl. Lo sappiamo che ancora non è finita, che le attenzioni devono essere mantenute e le regole rispettate, ma siamo comunque tutti felici del risultato. Continuiamo così, non abbassiamo la guardia.

Oggi mi preme dare anche un’altra bella notizia e cioè che è guarita una delle “nonne” del Borgo. Ha 102 anni e non è più positiva al Covid. Ho parlato con la famiglia e siamo tutti felicissimi che abbia superato questo momento difficile.

Ed eccoci al resoconto che facciamo ogni domenica: dall’inizio della seconda fase dell’emergenza, a Sansepolcro i positivi totali sono 294 di cui 202 guariti. Gli attualmente positivi sono 86 e di questi 79 in isolamento domiciliare. Abbiamo 7 ricoverati in ospedale o strutture di cure intermedie e 6 deceduti.

Come ogni giorno, vi ricordo anche la situazione a livello provinciale e di Asl. Il numero di nuovi casi positivi nella Sud Est è 92, di cui 47 in provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 1159 tamponi). Nell’Aretino le persone positive in carico sono 2212. Oggi si registrano 45 guarigioni”.

