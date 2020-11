Parcheggio ospedale di Città di Castello dissestato: Bartolini e Schiattelli (misto) interrogano la Giunta

I Consiglieri del gruppo Misto, Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini, in considerazione dello stato di precarietà e di degrado in cui si trova il manto stradale del parcheggio dell’Ospedale della Città che presenta avvallamenti, buche e altre pericolose irregolarità, hanno presentato un’interrogazione, da discutere nella prossima seduta del parlamentino tifernate, nella quale si chiede che Il Sindaco si prenda carico, presso gli enti preposti, di sollecitare un urgente intervento di ripristino e messa in sicurezza.

