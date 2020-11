Pallavolo serie B/M: alla terza giornata, il derby dell’Altotevere

E’ stata varata oggi dalla Federazione Italiana Pallavolo la formula di svolgimento dei campionati di serie B che sarebbero dovuti iniziare dapprima nel week end dell’8-9 novembre e poi in quello scorso del 22-23 novembre ma che non hanno preso il via a causa della maledetta epidemia di coronavirus. Detto che nei giorni scorsi l’equipe biancorossa della Job Italia s’è sottoposta al test sierologico che è risultato negativo per tutti, vediamo qual è la formula e quali saranno le avversarie di Davide Marra e compagni. La stagione prenderà il via nel weekend del 23-24 gennaio e le 12 squadre di ogni girone sono state divise in due sottogironi di 6 squadre con lo scopo di creare raggruppamenti “zonali”, in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra regioni e province. Il raggruppamento in cui è inserita la formazione biancorossa, denominato F2, comprende le altre tre umbre, Ermgroup San Giustino, Edotto Foligno, Italchimici Foligno, i romagnoli del Bellaria e la Montesi Pesaro. In questa prima fase si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sottogironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite fino al 27-28 marzo 2021. Al termine di questa fase verrà stilata la Classifica avulsa unendo in un’unica classifica le 12 squadre dei 2 sottogironi F1 ed F2. Nel girone F1 sono inserite Osimo, Bontempi Ancona, Loreto, Potentino, Paoloni Macerata ed Alba Adriatica.

Nella seconda fase, che inizierà il 24-25 aprile. le 12 squadre verranno di nuovo raggruppate e si incontreranno solo le squadre che non si sono incontrate nella prima fase con partite di sola andata che saranno disputate tre in casa e tre in trasferta.

Se il calendario della prima fase venisse confermato come nella matrice proposta dalla Fipav, questo sarebbe il calendario della Job Italia:

1^ giornata: Italchimici Foligno – Job Italia (a: 23-24 gennaio; r: 23-24-25 febbraio, infrasettimanale perché nel week end del 26-27 febbraio è prevista l’Assemblea Nazionale Elettiva della Fipav)

2^ giornata: Job Italia – Edottorossi Foligno (a: 30-31 gennaio; r: 6-7 marzo)

3^giornata: Ermgroup Sangiustino – Job Italia (a: 6-7 febbraio: r: 13-14 marzo)

4^ giornata: Bellaria – Job Italia (a: 13-14 febbraio; r: 20-21 marzo)

5^ giornata: Job Italia – Montesi Pesaro (a: 20-21 febbraio; r: 27-28 marzo)

Alla data odierna non è dato sapere se e quali saranno le eventuali norme di sicurezza per le squadre cioè se i giocatori e gli addetti ai lavori dovranno essere sottoposti ad accertamenti (tamponi molecolari, test rapidi o altro) prima di ogni gara e se saranno possibili rinvii in caso di positività di atleti, come succede per esempio in Superlega, A2 e A3.

