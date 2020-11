Lega Umbertide, il segretario Vittorio Galmacci: “Bilancio in equilibrio, l’amministrazione comunale ha fatto fronte perfettamente all’emergenza Coronavirus”

Vittorio Galmacci, segretario comunale della Lega Umbertide, esprime soddisfazione a seguito dell’approvazione a maggioranza della salvaguardia degli equilibri e l’assestamento di bilancio 2020/2022.

“A Umbertide la giunta comunale guidata dal sindaco Luca Carizia e a trazione Lega dimostra ancora una volta che sa governare bene – afferma Vittorio Galmacci – Dopo un anno difficile, come è stato il 2020, duramente segnato dall’emergenza Coronavirus, il bilancio del Comune di Umbertide è stato mantenuto in equilibrio. Non era per nulla facile ma l’amministrazione comunale ci è riuscita, dando ampio risalto al fatto che si amministra per il bene di tutta la nostra comunità. Un plauso all’amministrazione va per tutte le misure attuate per far fronte all’emergenza in corso, come ad esempio la riduzione del 45% del costo della tassa sui rifiuti per le attività colpite dal lockdown, l’esenzione per il 2020 della tassa per l’occupazione di suolo e aree pubbliche, l’attenzione verso il mondo della scuola e nei confronti delle società che gestiscono servizi”.

Prosegue Vittorio Galmacci: “La bontà dell’azione della nostra amministrazione è stata certificata dal Collegio dei revisori dei conti. I revisori hanno infatti preso atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall’andamento generale dell’entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui. Infine, sempre lo stesso Collegio dei revisori, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio ed ha espresso parere favorevole alle variazioni di assestamento generale di bilancio proposte”.

Conclude Vittorio Galmacci: “L’eccellente lavoro svolto del sindaco Luca Carizia e della giunta comunale ha permesso di guardare avanti, verso il futuro, con serenità e mettendo a tacere per l’ennesima volta le falsità dell’opposizione. Chi governa ha il dovere di tutelare i suoi cittadini. Luca Carizia e la sua squadra lo hanno dimostrato con forza”.

