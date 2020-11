Calcio: Stefano Poggini (Virtus San Giustino) “serve una strategia, per ripartire. Dal secondo stop, nessun contatto con la federazione umbra”

“Nutro qualche perplessità e forti dubbi che si possa ripartire con il calcio giocato entro breve. Marzo può essere la data giusta, ma con quali garanzie? le società hanno già investito su iscrizioni e quant’altro, sembra che alcune di loro vogliano, in parte, essere rimborsate come dargli torto? nessun contatto con i vertici del calcio umbro, dopo lo stop per la seconda ondata, il rischio concreto è che in tanti dicano basta, vogliamo davvero questo? Credo che la federazione debba iniziare a porsi qualche domanda, su come è stato gestito questo periodo”

