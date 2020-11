Pari opportunità: “La violenza di genere tra maternità e aborto”. Pari opportunità. “La violenza di genere tra maternità e aborto”. Piattaforma Zoom, 27 novembre, dalle 17 alle 19

“La violenza di genere, tra maternità e aborto”: proseguono, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le nostre riflessioni sulle Donne e sui diritti delle Donne alla libertà e autodeterminazione, quando non sono riconosciuti e rispettati. L’appuntamento è per domani, 27 novembre dalle 17 alle 19 sulla piattaforma Zoom.

“Da sempre impegnate in azioni di formazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere – dichiara la Consigliera di parità della Provincia di Perugia, avv. Giuliana Astarita -, ne affronteremo gli aspetti nell’ambito dei diritti sessuali e riproduttivi, con particolare attenzione al percorso nascita e alle procedure di interruzione della gravidanza. Il tema degli abusi e della mancanza di rispetto che le donne subiscono nell’accedere all’interruzione di gravidanza, durante la gravidanza e durante l’assistenza alla nascita, con conseguente violazione dei diritti non solo della donna, ma anche del neonato, è un tema controverso sul quale, in ogni caso, occorre riflettere”. Ne parleranno la Consigliera di parità supplente, Cristina Gatti, la prof.ssa Patrizia Quattrocchi, dell’Università degli Studi di Udine, che illustrerà la genesi e concettualizzazioni della violenza ostetrica, mentre l’avv. Alessandra Battisti, cofondatrice dell’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia, ne affronterà i profili giuridici. La dott.ssa Elsa Viora esporrà il punto di vista dell’AOGOI, Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani e la Dott.ssa Marina Toschi rifletterà sulla violenza di genere nei diritti sessuali e riproduttivi. All’incontro prenderà parte anche la Consigliera di Parità supplente Cristina Gatt

Appuntamento 27 novembre, dalle 17.00 alle 19.00, su piattaforma Zoom al seguente link

