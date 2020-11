Coronavirus a Sansepolcro: Cornioli “casi in lieve rialzo, oggi contiamo 7 nuovi positivi”

“Oggi i casi hanno subito un lieve rialzo, come confermato dalla comunicazione della Asl. I nuovi positivi sono infatti 7.

Però mi sento di dire che, grazie alle restrizioni in atto, entro questa settimana i dati scenderanno e inizieremo una nuova fase che ci porterà benefici a livello di spostamenti e possibilità. Teniamo duro ancora per un po’, rispettiamo le regole, usciamo solo per necessità o lavoro. Il comportamento di ognuno di noi si riflette anche sugli altri che ci stanno intorno, sia in famiglia che sul posto di lavoro.

Il numero di nuovi casi positivi nella Sud Est è pari a 224, di cui 96 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 1118 tamponi). Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 2486. Oggi si registrano 86 guarigioni”.

