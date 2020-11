Politica Sansepolcro Laurenzi (PD In Comune) “obbligatorio costruire un tavolo di lavoro permamente con l’Umbria. Servono scelte che uniscano i territori”

“Non possiamo attendere oltre, dobbiamo lavorare per costuire un tavolo di lavoro permamente con l’altotevere umbro su ambiente, sanità, scuola, trasporti, cultura turismo ma questa volta l’impegno deve essere concreto, dico non a passerelle elettorali convegni o conferenze, che lasciano il tempo che trovano, dico si ad un forte impegno che ci permetta di preparare proposte concrete e condivise ch dovranno essere presentate agli organi regionali. Il nostro territorio non può prescindere l’uno dall’altro, troppi gli interessi che ci legano. Sarò chiaro, da parte mia nessun tabù, neanche su temi più complicati come i rifiuti ad esempio. La politica deve andare oltre, serve programmare il futuro dell’altotevere e della valtiberina per i prossimi anni e lo dobbiamo fare insieme. La politca degli spot, quella che parla alla pancia dei cittadini la lascio a sovranisti e populisti, a noi interessa realizzare e centrare obbiettivi che potranno ridare slancio ad una area vasta, che non ha nulla da invidiare a piazze più importanti anche di livello nazionale”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati