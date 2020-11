Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi contiamo 4 nuovi positivi. Serve attenzione, uscire di casa solo se necessario”

“A Sansepolcro i casi odierni di positività al Coronavirus sono 4, come comunicato dalla Asl.

Il numero di nuovi casi positivi nella Sud Est, invece, è 133 di cui 97 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 2132 tamponi).

Nell’Aretino, le persone positive in carico sono 2787 e oggi si registrano 16 guarigioni.

Torno a ripetere quanto già detto nei giorni scorsi perchè è importante che il concetto sia chiaro: in caso di presenza di sintomi riconducibili al Covid, la persona deve essere isolata dalla famiglia il più possibile. E’ rischioso e da irresponsabili uscire da casa, il contagio viaggia velocissimo.

La stessa attenzione la devono avere i familiari della persona, almeno fino al responso (negativo) del tampone”.

