Tonino Giunti (Forza Italia) “l’acqua di Montedoglio fa gola a tutti, agli abitanti della Valtiberina restano le sole briciole”

“Ci sono aree della Valdichiana che chiedono di avere a disposizione più condotte per irrigare più territori con acqua di qualità, in quantità sufficiente per migliorare, potenziare ed eventualmente modificare l’impostazione culturale delle loro produzioni, questo si legge sui quotidiani. Tutti sanno che l’acqua di Montedoglio disseta già una parte significativa di Arezzo, Firenze , la Valdichiana appunto ed una parte dell’Umbria oltre a far mantenere a livello il lago Trasimeno. L’invaso non è immenso, come qualcuno pensa , anzi in certi momenti il livello dell’acqua si abbassa notevolmente, il muro crollato, ancora non è stato ricostruito. Tutto questo utilizzo presente e futuro non mi sembra sia politicamente corretto nei riguardi del territorio dove è situato Montedoglio. Ci sono zone che non hanno le condotte per uso irriguo,ad esempio , la frazione di Gricignano , parti della piana verso Anghiari, oltre la zona pedemontana di Sansepolcro. E’ passato tanto tempo ci aspettiamo fatti concreti in Valtiberina , prima di portare l’acqua altrove”.

