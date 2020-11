Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi registriamo un solo caso di positività. Situazione in miglioramento in tutta la provincia”

“Oggi abbiamo un solo caso positivo, come ci ha comunicato la Asl. I dati in calo sono conseguenti alle restrizioni, prima della zona arancione e poi della zona rossa, a cui stiamo rispondendo. Bene così, ma non allentiamo la tensione, soprattutto nei rapporti familiari e amicali, quelli più a rischio in questo momento. Anche a livello provinciale la situazione è in miglioramento e la pressione del Covid sul San Donato si è fatta più gestibile.

Il numero di nuovi casi positivi nella Sud Est è pari a 124, di cui 58 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 1282 tamponi). Nell’Aretino i positivi in carico sono 2862 e si registrano 100 guarigioni nelle ultime 24 ore”.

