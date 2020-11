Clausura e covid: dodici scatti inediti di vita quotidiana all’interno del monastero di santa Veronica giuliani. Presentato “laus deo” 2021 il calendario delle sorelle cappuccine

Clausura e “covid” a confronto: dodici scatti e didascalie uniche che raccontano le storie di vita quotidiana tramandate da oltre cinque secoli ed oggi più che mai attuali e vere. Un anno di cambiamenti profondi e tribolati sta finendo e a breve si affaccerà il nuovo 2021. Anche quest’anno le sorelle del Monastero Santa Veronica Giuliani di Città di Castello (fondato nel 1623 da Monsignor Giovanni Antonio Fuccioli) hanno deciso di aprire le porte della loro casa, ma in maniera diversa rispetto all’anno scorso: hanno scelto di lanciare un messaggio attraverso le testimonianze scritte ai tempi della Santa con l’ausilio delle foto scattate durante il lockdown. Nel calendario “Laus Deo” (realizzato da Petruzzi editore e Cartoedit), i fotografi amatoriali Silvio Ficarra e Giuseppe Marsoner hanno saputo cogliere in dodici scatti l’essenza del quotidiano, il ripetersi delle “piccole cose” nei gesti di carità, di ringraziamento e di gioia di vivere. Immagini inedite, storiche, mai immortalate da dentro dall’obiettivo di un macchina fotografica che ci propongono ci riportano al tempo di Santa Veronica quando portava le brocche d’acqua, lavava i panni e cucinava, allora come anche oggi fanno le sorelle cappuccine. Vite silenziose ma presenti per i tanti che chiedono loro una parola, un consiglio o una preghiera, semplici ma forti nella fede e nella vita operosa di ogni giorno. “Un’iniziativa – spiega Angelica Lombardo, presidente dell’ associazione Le Rose di Gerico che ha coordinato il progetto, che per la seconda volta è stata fortemente voluta dalla comunità delle sorelle del Monastero per entrare in punta di piedi nelle case di tutti e condividere con noi i prossimi mesi la speranza di tornare a vivere la vita di sempre nella preghiera e fratellanza”. Questa volta la badessa madre Giovanna e le altre sette “sorelle” del monastero di clausura c’hanno voluto mettere la faccia e non solo, per dare un segnale inedito, attraverso anche le nuove tecnologie e strumenti editoriali, e manifestare così vicinanza e sostegno a tutti immortalando i piccoli-grandi gesti quotidiani che affondano le radici nella storia secolare dell’ordine monastico e del monastero. Loro dal “seicento” ad oggi sono passate attraverso i secoli, le guerre, distruzioni, pandemie varie e sono giunte oggi a vivere come tutto il mondo un anno di paure, insicurezza, tragedie che hanno voluto condividere lanciando però un messaggio di speranza. “Durante i mesi di lockdown quando anche il nostro monastero come tutte le altre strutture religiose ha dovuto osservare le normative legate al diffondersi della pandemia, abbiamo deciso di realizzare questo calendario 2021 che racchiude l’essenza e la storia di chi c’ha preceduto avendo sempre al centro il messaggio della santa che ci guiderà sempre anche in questi momenti difficili”, ha precisato la badessa madre Giovanna con il calendario stretto fra le braccia nel chiostro del monastero, proprio sotto la finestra della “cella” di Santa Veronica nel corso di una breve ed unica presentazione ufficiale del calendario affiancata dalla presidente dell’ associazione Le Rose di Gerico, Angelica Lombardo, dal parroco della Cattedrale, Don Alberto Gildoni e dall’assessore alle Politiche Sociali, Luciana Bassini che ha ringraziato le sorelle Cappuccine per il prezioso lavoro editoriale “di grande significato storico, culturale e sociale”. Il calendario potrà essere richiesto scrivendo a questa email: calendario.svg@gmail.com. Altre informazioni direttamente sul profilo Facebook del monastero o al sito http://www.santaveronicagiuliani.it, info@santaveronicagiuliani@gmail.com. Le offerte ricevute saranno destinate alla manutenzione del Monastero e al riscaldamento per questo inverno.

