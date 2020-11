Pallavolo serie B/M: ERM group San Giustino, da mercoledì riprendono gli allenamenti

Dopo la settimana appena conclusa che ha visto i nostri ragazzi impegnati nei consueti quattro allenamenti tecnici e due fisici, e la posticipazione dell’allenamento congiunto con la Sir Safety Perugia a data da destinarsi, i boys biancoazzurri sono pronti ad impegnarsi, a partire da mercoledì, con mister Francesco Moretti, per tre sedute tecniche, e con il preparatore atletico Giovanni Collacchioni per i due allenamenti fisici, presso il palazzetto comunale. Il desiderio di riprendere i campionati e la voglia di far bene sono sempre più intensi e giorno dopo giorno lavorano per raggiungere questo obbiettivo.

