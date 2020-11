Pari Opportunità – “I Centri Antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili”. Conferenza sulla piattaforma Zoom, 25 novembre, ore 16

“I Centri Antiviolenza: dalla violenza maschile sulle donne alla costruzione di libertà femminili” è il tema che animerà la conferenza organizzata dalla Consigliera di Parità della Provincia di Perugia, Giuliana Astarita e dalla Provincia di Perugia, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 proprio per focalizzare l’attenzione su un fenomeno che preoccupa e riguarda tutti i Continenti. Alla conferenza, che si terra in remoto sulla piattaforma Zoom, oltre all’avvocatessa Astarita parteciperanno Erika Borghesi, Consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità, Cristina Gatti, Consigliera di Parità supplente della Provincia di Perugia, Elena Bistocchi dell’Associazione Libera .. Mente ets di Perugia, Adelaide Coletti dell’Associazione Donne contro la guerra di Spoleto e Marina Fernando dell’Associazione Donne La Rosa di Città della Pieve.

“Vogliamo parlare di Donne che sostengono le Donne nel loro percorso di consapevolezza, autodeterminazione, libertà – Spiega Astarita -. Parleremo dei Centri Antiviolenza e delle Donne che li animano, nella consapevolezza che, oltre ad essere luoghi di accoglienza, i Centri Antiviolenza sono luoghi in cui si costruiscono saperi, progettualità, speranze e competenze. Parleremo dei Centri Antiviolenza del nostro territorio che, attraverso la costruzione di una proficua rete di collaborazione con le istituzioni e con tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, offrono molteplici e complessi servizi, essenziali per l’intera comunità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati