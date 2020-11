Montone: buon compleanno Terry Gilliam. Il regista cittadino del Borgo compie 80 anni. Gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità

Terry Gilliam compie 80 anni. Il famoso regista, attore e disegnatore, ma soprattutto cittadino onorario di Montone, domani, 22 novembre, raggiunge un importante traguardo. Con le ottanta candeline dell’artista, capace di lasciare un segno indelebile nella cultura cinematografica mondiale, non potevano mancare gli auguri di tutta la comunità montonese. Un legame, quello tra il regista statunitense e il suggestivo borgo dell’Altotevere, molto profondo, consolidato grazie all’Umbria Film Festival. Sono passati anni da quando Terry Gilliam, nel lontano 1998, incantato sulla “piazzetta illuminata dalla luna” del borgo medievale, ha eletto la kermesse umbra come luogo magico di emozioni e nel tempo il sentimento di affetto reciproco è cresciuto, proprio come il festival che lo vede attualmente presidente onorario.

“Auguri di buon compleanno al nostro concittadino Terry Gilliam – commenta il sindaco Mirco Rinaldi -. Una persona eccezionale, sempre gentile e pronta a stupirci. Sono tante le emozioni che ci ha regalato nel tempo, ricordo con piacere il suo volto tra gli spettatori durante una delle rappresentazioni medioevali della Donazione della Santa Spina e vi lascio immaginare la nostra gioia, come montonesi, quando lui stesso ha voluto presentare il suo Don Chisciotte al teatro San Fedele. E’ anche grazie al suo aiuto che siamo riusciti a far crescere negli anni il festival e ad avere tra gli ospiti registi e attori di fama internazionale. La sua presenza costante negli anni qui a Montone ha onorato tutta la cittadinanza montonese e tutta la comunità umbra, ci auguriamo che possa tornare presto tra noi e di continuare a sognare con i suoi capolavori”.





