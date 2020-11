Coronanavirus a Sansepolcro: Cornioli “oggi 2 nuovi casi di positività. Un’appello, chi si è negativizzato doni il sangue”

Oggi i nuovi casi positivi che ci ha comunicato la Asl sono 2. Conforta vedere che il numero si è abbassato, dai 10 di ieri, ma sappiamo anche quanto sia subdolo il virus per la sua capacità di diffusione e contagiosità.

Per un bilancio e un quadro più approfonditi della situazione, vi rinnovo l’appuntamento per domani, domenica. Come ogni settimana, farò una panoramica sui numeri e sull’intero contesto relativo al nostro Borgo.

Per quanto riguarda i nuovi casi nella Asl Toscana Sud Est, oggi sono 240, di cui 114 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 1.580 tamponi). Le persone positive in carico nella provincia di Arezzo sono 3.524 e si registrano 105 guarigioni.

Prima di salutarvi vorrei sottolineare, come ha ben fatto il vicesindaco Vannini nel video di oggi, quanto sia importante la donazione del plasma nella lotta al Coronavirus. Chi lo ha avuto, può donare un’opportunità in più ai malati. L’invito, quindi, è di informarsi e rivolgersi al Centro trasfusionale del nostro Ospedale, che per tutti noi è un punto di riferimento fondamentale. Un grazie sentito, questa sera, a chi lavora proprio al Trasfusionale. Fanno un lavoro molto delicato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati