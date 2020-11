Tagli alla sanità: Tonino Giunti (Forza Italia) “l’eliminazione della guardia medica notturna e’ un’ulteriore affronto alla dignità dei cittadini”

“Con il taglio della guardia medica di notte, operato dalla Regione Toscana, si continua nell’opera della demolizione sanitaria della Valtiberina Toscana.

In un momento così grave, di emergenza in tutti i campi, la Regione Toscana, ha deciso con l’ordinanza 107 di sopprimere la guardia medica dalle 24.00 alle 8.00. Una decisione che la gente sta subendo in un momento di massimo bisogno per la salute e per l’aspetto psicologico. La salute non si regola sulle ore della giornata. E’ incredibile che si sia giunti ad una decisione così.

Faccio un appello a tutti consiglieri regionali eletti nella provincia di Arezzo, perché manifestino la loro contrarietà e si faccia ritornare indietro Giani su questa decisione. La popolazione non sopporta più tutti questi tagli alla sanità”.

