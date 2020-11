Disagi per il forte vento che si è abbattuto questa mattina a Sansepolcro e che ha provocato rotture di rami in viale Diaz, divelto una lanterna semaforica in via dei Molini e la caduta di una parte di una parete del vecchio stabilimento Buitoni. Sul posto, per la messa in sicurezza, Vigili del fuoco e Polizia Municipale

