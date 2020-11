Guasto elettrico n via Federico Nomi a Sansepolcro: Enel ha ripristinato il servizio

Enel ha terminato i lavori in via Nomi, a seguito del grave guasto che si è verificato nei giorni scorsi. L’intervento ha ripristinato completamente il funzionamento del servizio.

Il disagio per i cittadini è terminato e adesso rimane solo da riasfaltare la strada, un impegno che porterà a termine la stessa Enel sostenendone i costi, non appena i mesi invernali finiranno e sarà possibile dare il via alle asfaltature.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati