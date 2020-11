Esclusivo Lama Calcio: Cristian Volpi “rimborsi versati fino al giorno prima dello stop. Non è possibile pensare di ripartire senza certezze sulla continuità dei tornei”

“La nostra volontà di proseguire nel progetto Lama è la stessa di inzio stagione, ma va da se che senza certezze non vale la pena nemmeno provarci a ripartire. Sento dire che ci sono società, di categorie inferiori, che proveranno a chiedere alla Federazione un rimborso sulle quote versate per l’iscrizione, non prendo posizione a riguardo detto questo, qualcosa va fatto perchè il rischio desertificazione del calcio dilettantistico è reale. Serve un segnale forte da parte di chi guida lo sport, incentivi economici perchè l’economia reale, parlo di imprenditori pronti ad investire, in questo momento non ci sono. Concludo con un pensiero, non è possibile pensare di ripartire senza certezze sulla continuità dei tornei “

