Covid-19 a Sansepolcro: Cornioli “oggi contiamo 10 nuovi positivi. Mi raccomando di fare attenzione ai sintomi”

Oggi abbiamo avuto comunicazione dalla Asl di 10 nuovi casi positivi a Sansepolcro. Un numero che torna a salire e che solo noi possiamo fermare, con i nostri comportamenti innanzitutto.

Se il componente di una famiglia presenta anche solo un sintomo riconducibile al Covid, non solo la persona in questione deve fermarsi e isolarsi ma anche gli altri componenti dovrebbero rimanere in casa, almeno fino a quando, fatto il tampone, questo risulterà negativo. Tutto questo perchè, altrimenti, c’è il rischio che il virus si propaghi. E’ quello che sta accadendo. Quindi, mi raccomando, attenzione ai sintomi.

Tornando ai dati, i nuovi casi positivi nella Sud Est sono 359, di cui 161 nella provincia di Arezzo (per i quali sono stati effettuati 1536 tamponi). Nell’Aretino i positivi in carico sono 3762 e oggi si registrano 102 guarigioni.

Come sempre, la raccomandazione è di rispettare le regole anti Covid, senza sottovalutare nessuna situazione perchè il virus si diffonde facilmente e velocemente.

