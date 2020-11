Montone: Comune e progetto #Gemma insieme contro il Covid. Venerdì 20 novembre diretta facebook per sensibilizzare i cittadini

Il sapere diventa sempre più prezioso. Il progetto #Gemma, oltre a promuovere cultura digitale, si mette a disposizione dei Comuni per aiutarli a sensibilizzare i cittadini al rispetto di tutte le norme di contenimento del coronavirus. Su questa scia, insieme al Comune di Montone è stato organizzato domani pomeriggio (venerdì 20 novembre) un incontro per dare informazioni utili a tutta la comunità, con l’intento di richiamare l’attenzione sulle buone pratiche che siamo chiamati a tenere a seguito dell’aumento dei contagi. Un invito ad osservare sempre le semplici regole per il contenimento della pandemia, fondamentali per proteggersi e limitare il contagio del virus.

L’iniziativa trasmessa in diretta facebook alle 18.30 sulla pagina del progetto #Gemma e sul proprio canale You Tube, vedrà la partecipazione del sindaco Mirco Rinaldi, di Daniela Cecchini, infermiera dell’ospedale di Città di Castello, di Roberto Raspa di Anci Umbria ProCiv e di Gabriele Fossi, dottore Usca del distretto di Umbertide.

“Abbiamo pensato – spiega il sindaco Rinaldi – di organizzare questo incontro per ricordare a tutti quanto sia importante essere prudenti e rispettare le regole per tutelare noi stessi, i nostri cari e tutte le altre persone che ci stanno intorno. Ora più che mai nella battaglia contro il virus dobbiamo restare uniti, in quanto ciascuno di noi può fare la differenza con il proprio comportamento. Sarà un momento di approfondimento arricchito da testimonianze di chi, ogni giorno, è in prima linea per aiutare il prossimo e fermare il virus”.

