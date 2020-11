Market place cittadino, chimera o realta? se lo chiede il Consigliere di Forza Italia Tonino Giunti

“Chissà a che punto è la realizzazione del Market place cittadino previsto nel Documento RIPARTIAMO INSIEME approvato dal consiglio comunale di Sansepolcro per la ripartenza dopo il primo lockdown?

Nel documento RIPARTIAMO INSIEME avevo collaborato nella stesura, tra le altre cose, facendo inserire, nella previsione di un market place cittadino per consegne a domicilio e al turista, i prodotti alimentari, di artigianato e di abbigliamento, in un’applicazione dedicata.

Ecco oggi, che siamo alle solite chiusure per il covid, sarebbe fondamentale far partire questo Market place. Darebbe la possibilità alle attività economiche di Sansepolcro di entrare in quelle vendite online che vanno tanto durante questi brutti momenti. Il commercio locale naviga in brutte acque, e questi interventi possono essere boccate di ossigeno fondamentali. Non bisogna più perdere tempo per i bisogni delle categorie economiche”.

Il consigliere Tonino Giunti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati