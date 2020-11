Esclusivo Calcio promozione Umbra: Filippini (FC Castello San Secondo) “lasciati soli dalla Federazione, nessun contatto dopo lo stop causa pandemia”

“Siamo in grande difficoltà, non sappiamo come poter gestire questo periodo di stop, che sinceramente sta minando ogni nostra certezza. Dopo il blocco causa pandemia, dalla Federazione umbra nessuna comunicazione, questo non è giustificabile. Noi abbiamo investito risorse e tempo e non era per nulla facile provare a ripartire. Mi giungono voci che a breve alcune società della nostra Regione potrebbero inviare richiesta formale per chiede un parziale ristoro dell’iscrizione, ma questa è solo la punta dell’iceberg, di un movimento che rischia di collassare. Vedo in altre Regioni che esiste un contatto costante, tra organi federali e addetti ai lavori, video conferenze per aggiornare su eventuali novità, tavoli di confronto dove valuatare proposte o strategie per affrontare questa crisi senza precedenti. La nostra federazione è in colpevole ritardo su questo fronte”

