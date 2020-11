Pallavolo: la federazione ha deciso, partenza dei campionati di serie B nel fine settimana del 23 e 24 gennaio prossimi

Ancora due mesi di pazienza e poi – sempre Covid-19 permettendo – i campionati nazionali di Serie B prenderanno finalmente il via. È datato 17 novembre il breve comunicato della Federazione Italiana Pallavolo nel quale si precisa che l’inizio è fissato per il quarto week-end del gennaio 2021, esattamente nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 gennaio. Vale quindi anche per la ErmGroup Pallavolo San Giustino, che continua a lavorare dallo scorso 7 settembre agli ordini degli allenatori Francesco Moretti e Claudio Nardi. Quale sarà la formula verrà adottata, dal momento che la data di partenza coincideva normalmente, nelle stagioni passate, con quella del giro di boa? Le nuove formule e la strutturazione dei campionati verranno presentate venerdì 27 novembre in occasione della riunione del Consiglio Federale.

