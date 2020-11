Mi formo oggi per essere un volontario migliore domani: successo per le proposte formative del Cesvol Umbria

Il successo di una proposta formativa che da un lato gratifica gli organizzatori, dall’altro acquista un significato ulteriore in un momento difficilissimo come quello che stiamo attraversando, perché diventa in un certo senso emblematico della volontà di guardare avanti all’insegna di valori di solidarietà e socialità che restano fondamentali sia nella fase più critica dell’emergenza sia in un futuro più o meno prossimo. L’universo del no profit è nel pieno di un processo di riforma che vedrà un fondamentale punto d’approdo nella primavera prossima con l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed è stato proprio questo l’oggetto di corsi formativi online organizzati dal Cesvol Umbria: il primo del 13 novembre è presto andato sold-out (53 partecipanti), stessa sorte per quello che si terrà il 20 novembre (57 gli iscritti), scontata l’organizzazione di un terzo appuntamento. Il Centro di Servizio al Volontariato umbro vede così confermata la centralità del proprio ruolo anche in un periodo nel quale l’attività di molte associazioni è necessariamente in stand-by, ma il messaggio che arriva da queste ultime è parimenti importante: noi ci siamo e ci saremo ed in questa fase in cui non possiamo dispiegare appieno la nostra azione solidale ci impegnano in un processo di crescita nella consapevolezza che, in futuro più che nel passato, saremo chiamati a svolgere un ruolo di primaria importanza nel tessuto sociale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati