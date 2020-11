Esclusivo: Secondi (Vice Sindaco Città di Castello) “il parlamentino, su scelte strategiche, ha la maggioranza. Al lavoro per un progetto moderato, che vedo più vicino alle esigenze della città”

“Quello che accade in Consiglio Comunale ci può stare, non dimentichiamoci che siamo alla fine di un percorso politico e ci sono riposizionamenti fisiologici, in vista delle prossime elezioni. Serve creare un centro moderato, più vicino alle esigenze di cittadini e imprese che vada oltre le derive sovraniste e populiste che recano solo danno al nostro paese. La politica deve fare un passo di lato almeno a livello locale serve più civismo, secondo il mio punto di vista. Occorre attivarsi per coinvolgere le associazioni di volontariato, ma anche personalità del mondo imprenditoriale, che abbiamo la volontà di mettere a disposizione l’enorme bagaglio di esperienza accumulata in tanti anni di lavoro. Torno a ribadire la necessità di creare un tavolo di lavoro permanente che getti le basi per un progetto che unisca su temi comuni Valtiberina Toscana ed Altotevere Umbro, la questione è urgente e non può essere più rimandata”

